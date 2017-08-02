В штабе АТО уточнили количество раненых за сутки украинских бойцов

За прошедшие сутки, 1 августа, в результате боевых действий в Донбассе один украинский военнослужащий погиб и двое получили ранения.

Об этом сообщил на брифинге в среду представитель Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает информационно-аналитический центр СНБО.

По его словам, горячее всего во вторник было в Попаснянском районе. Там враг активизировался вечером еще до захода солнца и до конца суток 7 раз нарушил перемирие. Противник проводил обстрелы из легкого вооружения - гранатометов различных систем и стрелкового оружия. В то же время в Новозвановке активность проявлял вражеский снайпер.

На других участках фронта, сообщил Лысенко, вражеские обстрелы продолжались в среднем до 10 минут. При этом в Станице Луганской бандформирования дважды открывали огонь из стрелкового оружия, в Крымском сразу после полуночи выпустили 2 мины, а в Троицком применили вооружение БМП.

Всего, по словам Лысенко, за минувшие сутки на луганском направлении боевики нарушили режим тишины 12 раз.

На донецком направлении, сообщают в штабе АТО, 1 августа боевики обстреливали наши позиции по всему фронту, за исключением Донецкого аэропорта. Здесь враг применял минометы. В Зайцево, Майорске и Верхнеторецком НВФ суммарно выпустили после захода солнца более 50 мин.

На светлодарской дуге оккупанты были активными исключительно в темное время суток - сразу после полуночи и поздно вечером. В районе Авдеевки пик боевой активности врага пришелся на отрезок времени от 21 часов до полуночи. Тогда боевики проводили массированные обстрелы наших позиций из легкого вооружения и минометов. Силы АТО открывали огонь в ответ.

По словам Лысенко, основные боевые действия на мариупольском направлении велись в Лебединском. Боевики активизировались здесь после обеда и до заката солнца провели 4 обстрела продолжительностью от 30 минут до часа каждый. Из вооружения враг предпочитал крупнокалиберные пулеметы, гранатометы, открывал огонь из БМП и выпустил одну мину. На остальной линии фронта бандформирования нарушили перемирие по одному разу в Красногоровке, Новотроицком, Талаковке и Широкино. В последнем противник выпустил 3 мины. В первых трех противник применял только легкое вооружение.

Всего, как сообщает пресс-секретарь, 1 августа на мариупольском направлении произошло 9 вражеских обстрелов, дважды боевики открывали огонь из минометов.

Ранее сообщалось, что 1 августа в зоне АТО погиб один наш военный, еще один получил ранения.

Украинская правда