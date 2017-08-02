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Янукович пожаловался НАБУ и ГПУ на судей, ведущих его дело

Среда, 2 августа 2017, 14:53

Экс-президент Виктор Янукович подал в Генеральную прокуратуру и Национальное антикоррупционное бюро заявления о привлечении трех судей Оболонского районного суда к уголовной ответственности за вынесение заведомо неправосудных решений.

Об этом заявил в среду заявил адвокат экс-президента Виталий Сердюк.

Речь идет о судьях Владиславе Девятко, Максиме Титове и Константине Васалатии.

"Такими решениями, имеющими неправосудный характер, стали, во-первых, принятие к рассмотрению дела, в котором нет ни подозреваемого, ни обвиняемого, и по которому давно истек срок расследования. Во-вторых, суд отказался обеспечить участие Виктора Януковича в процессе согласно требованиям Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам и главы 43 Уголовно-процессуального кодекса Украины", - сказал он.

"В-третьих, судом принято решение о начале заочной процедуры расследования без учета Виктора Януковича и предоставленных защитой доказательств. И в-четвертых, судом было полностью проигнорировано Европейскую конвенцию о защите прав и основных свобод человека в части обеспечения доступа к правосудию. Мы считаем, что такие решения судом приняты в результате беспрецедентного давления на него", - добавил Сердюк.

По его словам, для обеспечения возможности такого давления в апреле 2017 было осуществлено вмешательство в автоматизированную систему распределения судей.

Как известно 31 июля защиту экс-президента Виктора Януковича заявил, что не может получить от Администрации президента соглашение с тогдашней оппозицией от 21 февраля 2014 года.

5 июля Янукович объявил, что не желает принимать участие в инициированном Украиной судебном процессе по делу о государственной измене и отзывает из суда своих адвокатов.

Украинская правда

Темы: ЯнуковичНАБУГаагский трибунал
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