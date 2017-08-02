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Transparency International о деле на ЦПК: Давление и преследование

Среда, 2 августа 2017, 15:08

Антикоррупционная организация "Transparency International Ukraine" считает производство против руководителей "Центра противодействия коррупции" давлением на антикоррупционеров.

"Учитывая последние "нападки" на общественный сектор со стороны властей, мы считаем действия правоохранительных органов против "Центра противодействия коррупции" очередным фактом давления на активистов", – заявляет TI в Facebook.

"Украинское представительство глобальной антикоррупционной сети Transparency International призывает власти воздержаться от использования контролирующих функций с целью преследования общественных активистов", – добавляет организация.

Кроме того, постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба прокомментировал ситуацию в Twitter: "Бессмысленно воевать против антикоррупционных организаций".

Как стало известно, 9 июня следственное управление Фискальной службы Киева возбудило уголовное производство против руководителей общественной организации "Центр противодействия коррупции" по заявлению третьих лиц. Основания для расследования пока не известны.

В ЦПК считают производство давлением и попыткой заблокировать работу организации.

Глава правления "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин заявил, что налоговики ищут компромат и хотят получать доступ к документам организации

Алена Рощенко, УП

Темы: организации
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