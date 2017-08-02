Четыре страны присоединились к продлению экономических санкций против России

Украина, Черногория, Албания и Норвегия присоединились к решению ЕС продлить экономические санкции против России до конца января 2018 года.

Об этом говорится в заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам Федерики Могеріні, опубликованном на сайте ЕС.

"Совет 28 июня 2017 года принял решение 2017/1148. Решение Совета продлевает действие ограничительных мер до 31 января 2018 года. Страны-кандидаты Черногория и Албания, а также Норвегия, которая входит в Европейскую ассоциацию свободной торговли (EFTA), и Украина присоединяются к решению Совета", - говорится в сообщении.

Напомним, 28 июня Совет ЕС продлил экономические санкции, направленные на конкретные сектора российской экономики до 31 января 2018 года.

Ограничительные меры были впервые введены 31 июля 2014 года на один год в ответ на действия России, которая дестабилизировала ситуацию в Украине. Они были усилены в сентябре 2014 года.

Санкции направлены на финансовый, энергетический и оборонный секторы и сферу товаров двойного назначения.

Европейская правда