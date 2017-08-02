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Синоптики предупреждают о невероятной жаре

Среда, 2 августа 2017, 16:09

Укргидрометцентр прогнозирует жару до 38 градусов в ряде регионов Украины.

По данным Укргидрометцентра, 2-3 августа днем в Черниговской, Черкасской, Сумской, Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Ровенской, Волынской, Тернопольской, Черновицкой, Житомирской и Винницкой областях сильная жара 35-37 °, сообщает сайт ГСЧС.

3 августа в течение всего дня по Киеву и Киевской области ожидается 35-37°.

Как свидетельствует сайт Укргидрометцентра, жарче всего будет в южных областях и в Крыму - до 38 градусов.

 

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Темы: погода
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