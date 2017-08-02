Против скандального судьи Чауса открыли еще одно дело

Высший совет правосудия 2 августа открыл дисциплинарное дело в отношении подозреваемого во взяточничестве судьи Днепровского райсуда Киева Николая Чауса.

Об этом сообщает пресс-служба ВСП.

По ее информации, на своем заседании 2 августа Третья Дисциплинарная палата Высшего совета правосудия рассмотрела жалобу председателя Днепровского районного суда города Киева Нелли Ластовки и открыла соответствующее дисциплинарное дело против Чауса.

Как сообщалось, правоохранители задержали Чауса в Молдове 28 февраля. Позднее стало известно, что он сдался сам.

9 августа 2016 года детективы Национального антикоррупционного бюро разоблачили Чауса при получении взятки в 150 тысяч долларов, он прятал деньги в банке.

11 ноября Интерпол объявил Чауса в международный розыск.

Украинская правда