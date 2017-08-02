Бездеятельное представительство президента в Крыму просят заработать

Представитель Офиса украинского омбудсмена Михаил Чаплыга обратился в представительство президента в Автономной Республике Крым с просьбой возобновить прием граждан.

Об этом он написал на Facebook, обнародовав соответствующий документ.

Как известно, в Херсоне представители общественных организаций, участники АТО и жители Крыма пикетируют представительство президента Украины в Автономной Республике Крым, требуя активизации его работы.

Поэтому представительство временно прекратило прием граждан с 17 июля.

"Попросил представительство президента Украины в АР Крым прекратить нарушение законодательства и возобновить прием граждан", - отметил Чаплыга.

"Реализация гражданами своего права на мирные собрания ни в коем случае не может быть поводом для нарушения права на личное обращение в органы государственной власти", - добавил он.

Напомним, расходы на представительство президента Украины в Крыму, которое базируется в Херсоне, до конца 2017 года года могут составить 5 543 100 гривен.

Пикетчики обвиняют это представительство в бездействии.



Как отмечал журналист Айдер Муждабаев, более 3 лет ПП в АРК во главе с Натальей Попович, с большим штатом и бюджетным финансированием, не действует.



Сама представитель не принимает граждан, вместо помощи людям дают отписки и футболят в другие ведомства.

Украинская правда