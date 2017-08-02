Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ОБСЕ: Есть продвижения в обсуждении новых зон разведения в Донбассе

Среда, 2 августа 2017, 17:11

Подгруппа по безопасности в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины продвинулась в обсуждении списков новых зон разведения сил.

Об этом сообщил журналистам в Минске спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик в среду, передает "Интерфакс-Украина".

"Подгруппа по безопасности продвинулась в обсуждении списков новых зон разведения сил и средств", - сказал Сайдик.

Также подгруппа продолжила дискуссию по обеспечению безопасности вокруг объектов гражданской инфраструктуры.

Кроме того, по словам спецпредставителя ОБСЕ, подгруппа по гуманитарным вопросам, которая провела заседание 31 июля, согласовала еще несколько позиций по спискам пленных.

Как утверждает Сайдика, в политической подгруппе завершились безрезультатно дискуссии о применении формулы Штайнмайера

"Я исхожу из того, что обмен мнениями продолжится в контексте текущей дискуссии в нормандском формате", - добавил он.

Также по словам Сайдика, ОРДО погасили долг за воду, который накопился с августа.

"На прошлой неделе состоялся очередной платеж за воду. Таким образом, был погашен тот долг по поставке воды с августа прошлого года", - отметил Сайдик.

Кроме того, подгруппа по экономическим вопросам отметила, что в ОРДО стабилизируется ситуация с поставками воды.

Темы: ОБСЕДонбасс
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции

СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info

Все новости...
ОБСЕ
Парламентская ассамблея ОБСЕ назвала РФ государством-спонсором терроризма
Кулеба приветствует отчет ОБСЕ о похищении Россией украинских детей: сильные доказательства
Россия отказалась платить взносы в Парламентскую ассамблею ОБСЕ
Последние новости
21:58
Пророссийские хакеры совершили атаку на сайты Швейцарии во время визита Зеленского
21:48
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА, два сбили над Сумщиной
21:45
Россия ищет способы быть более эффективной в своих атаках – Гуменюк
21:38
В Украине откроют второй в мире GovTech-центр
21:36
Западные партнеры изучают, как Украина производит новые дроны – Данилов
21:14
Дефицит госбюджета Украины после 2024 можно будет покрывать из доходов от замороженных активов РФ - ОП
21:10
Бундестаг отклонил предложение оппозиции о поставках Taurus Украине
21:00
FPV-дроны кардинально усложнили эвакуацию раненых. Интервью с боевым медиком-"госпитальером"
20:51
фотоВстреча Украина – НАТО в Брюсселе прошла без участия Залужного
20:41
Болгария до сих пор не отправила Украине обещанные БТР, в правительстве объяснили почему
Все новости...
Реклама: