ОБСЕ: Есть продвижения в обсуждении новых зон разведения в Донбассе

Подгруппа по безопасности в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины продвинулась в обсуждении списков новых зон разведения сил.

Об этом сообщил журналистам в Минске спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик в среду, передает "Интерфакс-Украина".

"Подгруппа по безопасности продвинулась в обсуждении списков новых зон разведения сил и средств", - сказал Сайдик.

Также подгруппа продолжила дискуссию по обеспечению безопасности вокруг объектов гражданской инфраструктуры.

Кроме того, по словам спецпредставителя ОБСЕ, подгруппа по гуманитарным вопросам, которая провела заседание 31 июля, согласовала еще несколько позиций по спискам пленных.

Как утверждает Сайдика, в политической подгруппе завершились безрезультатно дискуссии о применении формулы Штайнмайера

"Я исхожу из того, что обмен мнениями продолжится в контексте текущей дискуссии в нормандском формате", - добавил он.

Также по словам Сайдика, ОРДО погасили долг за воду, который накопился с августа.

"На прошлой неделе состоялся очередной платеж за воду. Таким образом, был погашен тот долг по поставке воды с августа прошлого года", - отметил Сайдик.

Кроме того, подгруппа по экономическим вопросам отметила, что в ОРДО стабилизируется ситуация с поставками воды.