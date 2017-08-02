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НАБУ проверяет проекты агентства Каськива

Среда, 2 августа 2017, 18:22

В среду детективы НАБУ вместе с САП задержали предпринимателя, который на протяжении 2012-2014 лет совместной с должностными лицами Госагентства по инвестициям и ГП "Государственная инвестиционная компания" завладели 94,2 млн гривен, выделенными на проект "Качественная вода".

Об этом говорится в сообщении САП.

Национальный проект "Качественная вода" предусматривал обеспечение 80% населения Украины безопасной водой, монтаж автоматических комплексов очистки и продажи воды коллективного пользования в непосредственной близости от мест проживания населения.

В рамках реализации проекта должно было состояться строительство 23000 групповых и локальных систем очистки питьевой воды в 20-ти ключевых регионах Украины.
По поручению прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры указанному лицу детективами сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины.

Санкция ч. 5 ст. 191 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Кроме того, как сообщил "Украинской правде" руководитель отдела по противодействию коррупции Центра "Эйдос" Глеб Каневский, НАБУ интересуется другими проектами агентства Каськива.

 


  

 

Напоминаем, что Специализированной антикоррупционной прокуратурой осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по завладению государственными средствами должностными лицами Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины, ряда государственных предприятий и другими лицами на общую сумму 567 млн гривен.

Как уже сообщалось ранее, по результатам досудебного расследования уголовного производства по фактам завладения и растраты средств на общую сумму 127 млн. Гривен, выделенных на реализацию национального проекта "Воздушный экспресс" Специализированной антикоррупционной прокуратурой 11.04.2017 обвинительный акт направлен в Киево-Святошинского районного суда Киевской области для рассмотрения по существу.

Как известно, в 2012 - 2014 годах Госагентство по инвестициям возглавлял Владислав Каськив. Сейчас он объявлен в розыск и находится в Панаме. Украина требует его выдачи.

В 2012 году Каськив подписал соглашение на 1 млрд долларов с испанской кампанией Gas Natural по инвестициям в LNG-терминал в Украине. Позже испанская сторона заявила, что не знает человека, который от их имени подписал контракт. Выяснилось, что этого человека зовут Хорди Сарда Бонвехи, и он лыжный инструктор.

Украинская правда

Темы: Каськив
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