День в АТО: Количество провокаций уменьшилось, но ВСУ пришлось отстреливаться

Пророссийские боевики уменьшили количество обстрелов по сравнению со вторником. Всего с полуночи они 5 раз нарушили перемирие.

Об этом сообщает пресс-центр АТО.

"В частности, на Луганском направлении под вражеским огнем оказались наши опорные пункты в поселках Крымское и Причепиловка. А около 16 часов преступники выпустили не менее 30 мин калибра 82 миллиметра по украинским защитникам в Троицком", - говорится в сообщении.

В то же время на Донецком направлении из стрелкового оружия незаконные вооруженные формирования били по Авдеевке, а на Мариупольском - работал снайпер.

"Уже традиционно на неуклюжие попытки врага продемонстрировать огневое преимущество, силы АТО быстро ответили стрелковым оружием и крупнокалиберными пулеметами", - сообщили в штабе АТО.

Украинская правда