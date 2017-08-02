В "Борисполе" задержали российского криминального авторитета

В аэропорту "Борисполь" задержали российского криминального авторитета.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

"Российский криминальный авторитет пытался попасть на территорию государства по поддельному паспорту гражданина Украины через международный аэропорт "Борисполь". Задержанный известен в преступном кругу как организатор вооруженных группировок, на счету которых - ряд тяжких преступлений", - отметили в ведомстве.

По данным правоохранителей, злоумышленник прибыл в Украину из республики Беларусь.

По предварительной информации, фальшивый украинский паспорт мужчина получил от посредников, проживающих на территории одной из южных областей Украины.

Уже известно, что "Пецо" был организатором вооруженной группировки, которые совершали убийства, грабежи и разбойные нападения.

"Во время совершения одного из таких "налетов" на квартиру предпринимателя в России он и его соратники ранили двух полицейских. По решению суда криминальный авторитет был приговорен к 22 годам тюрьмы. Однако наказание отбывал лишь несколько лет", - рассказали в полиции.

Украинская правда