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Reuters: пробел в санкциях позволяет западным компаниям добывать нефть в РФ

Среда, 2 августа 2017, 21:10

Пробел в антироссийских санкциях США позволяет западным компаниям помогать России в разработке наиболее технически сложных нефтяных месторождений.

Об этом сообщает Reuters.

Когда Вашингтон в 2014 году ввел санкции против Москвы за аннексию Крыма и ее роль в украинском конфликте, Министерство финансов США заявило, что хочет "помешать России развивать так называемые пограничные или нетрадиционные нефтяные ресурсы".

Но через три года норвежская Statoil уже помогает "Роснефти" разрабатывать "нетрадиционные ресурсы", а британская BP рассматривает аналогичный проект. При этом компании не нарушают санкций.

США своими ограничительными мерами запретили западным компаниям помогать России в разработке "сланцевых резервуаров". Но в санкциях не были упомянуты менее известные формы "нетрадиционных месторождений". Евросоюз ввел аналогичные санкции.

Британская BP намерена действовать по аналогии с норвежской компанией Statoil. Она разрабатывала участки в Самарской области совместно с "Роснефтью". Statoil утверждает, что залежи нефти в Самарской области нужно считать известняковыми, а не сланцевыми.

Агентство напоминает, что до введения санкций "Роснефть" и Statoil объявили о намерении совместно разрабатывать сланцевые месторождения нефти под Самарой. После введения санкций обе компании изменили информацию на официальных сайтах и сообщили о разработке известняковых месторождений.

Сейчас компания ВР ждет разрешение властей Великобритании для того, чтобы начать совместный с "Роснефтью" проект в России.

Европейская правда

Темы: Росcиянефтьсанкции
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