Песков о свежих санкциях: Ничего нового

В Кремле не нашли ничего нового после подписания президентом США Дональдом Трампом закона о санкциях в отношении России.

Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Де-факто это ничего не меняет. Ничего нового нет", — сказал он.

Как известно, президент США Дональд Трамп в среду подписал закон о санкциях против России. Однако он утверждает, что закон имеет серьезные недостатки. В частности, потому, что он посягает на полномочия исполнительной власти.

Обе палаты Конгресса США поддержали законопроект "Противодействие противникам Америки из-за санкций". В нем важное место отведено поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, а также усилению санкций против РФ.

Документ ограничивает возможность Трампа снимать санкции из России, а также подтверждает действие ограничений, наложенных прошлой администрацией.

Интерфакс, Новая газета