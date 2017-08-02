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Геращенко анонсировала встречу советников лидеров "нормандской четверки"

Среда, 2 августа 2017, 21:44

Первый замспикера Верховной Рады, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по вопросам урегулирования ситуации на Донбассе Ирина Геращенко анонсировала встречу в "нормандском формате" на уровне политических советников в августе.

Об этом она заявила в интервью 5 каналу, передает Интерфакс-Украина.

По ее словам, встреча будет направлена на подготовку переговоров лидеров государств.

"Сейчас речь идет о встрече лично в августе политических советников президентов", - сказала она.

По словам Геращенко ключевыми аспектами на переговорах станут выполнение достигнутых договоренностей лидеров "нормандской четверки" в рамках недавнего телефонного разговора, в частности стабилизация ситуации с безопасностью, но также и обсуждение возможности проведения встречи на уровне глав государств.

"Я не исключаю, что игра Кремля заключается в том, что Германия заходит в выборы, которые у них в сентябре, и возможно РФ пытается блокировать эти личные встречи. … Мне кажется, что Россия пыталась поставить на паузу "нормандский формат", учитывая выборы во Франции, учитывая выборы в Германии, потому как там нужно отвечать на очень неприятные вопросы, относительно ситуации с безопасностью, относительно причастности российской армии и оружия к этому конфликту", - предположила она.

Геращенко также подчеркнула, что встреча лидеров в "нормандском формате" "рано или поздно она должна быть, лучше раньше".

По ее словам, также крайне важно чтобы на встрече были достигнуты конкретные результаты.

В нормандский формат входят Украина, Франция, Германия, Россия. Политическим советником со стороны РФ является помощник президента РФ Владислав Сурков, который курирует ОРДЛО. Со стороны США советником является  Курт Волкер.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ДонбассМинские соглашения
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