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Порошенко: нам хватит ума, чтобы 5 колонна не подняла голову

Четверг, 24 августа 2017, 11:39

Президент Петр Порошенко призывает удерживать политическую борьбу власти и оппозиции в рамках европейских стандартов.

Об этом он заявил в четверг, выступаю на параде по случаю Дня независимости.

"Я уверен, что нам хватит ума и сил, чтобы политическую борьбу внутри страны удерживать в рамках европейских стандартов, цивилизованных отношений власти и оппозиции, чтобы враг не смог подорвать нас изнутри, чтобы пятая колонна и не думала поднять голову, и чтобы атаманщина не разрушала основ государства, чтобы в политическом противостоянии мы сами себя не уничтожили", - сказал Порошенко.

Он отметил, что российская агрессия сплотила украинцев в единую политическую нацию.

"Традиционные украинские хутора, где каждая хата с краю, объединились в единую патриотическую семью, которая отстояла свой общий дом", - сказал президент.

Он также добавил, что в ближайшее время состоится разговор о старых и новых вызовах, которые стоят перед государством: "Поскольку сегодня такой великий день, разговор о наших старых проблемах и новых вызовах сознательно оставляю на будни. Он обязательно состоится в ближайшее время".

Украинская правда

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Темы: Порошенко
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