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США испытали межконтинентальную ракету Minuteman III

Четверг, 3 августа 2017, 01:17

ВВС США провели плановые успешные испытания межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III.

Об этом сообщает телеканал ABCNews.

Ракета была запущена в 2:10 по местному времени с авиабазы Вандерберг ВВС США, расположенной примерно в 130 милях к северо-западу от Лос-Анджелеса.

"Не являясь ответом на недавние северокорейские действия, испытания демонстрируют, что ядерные силы Соединенных Штатов являются безопасными, надежными, эффективными и в состоянии выявить, предотвратить и защитить от атак Соединенные Штаты и их союзников", — говорится в заявлении ВВС США.

Как отмечает издание, сегодняшнее испытание МБР стало результатом растущей напряженности в Северной Корее. Как известно, в пятницу в стране была запущена МБР.

В ответ на это два бомбардировщика B-1B ВВС США пролетели над Корейским полуостровом.

Темы: СШАядерное оружиеСеверная Корея
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