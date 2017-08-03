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Харьковское шоссе в Киеве перекрыли из-за протеста

Четверг, 3 августа 2017, 08:36
Харьковское шоссе в Киеве перекрыли из-за протеста

Харьковское шоссе в Киеве перекрыто от Дарницкой площади до Института химии в связи с протестом жителей домов Войцеховского против отключения им электро- и водоснабжения.

Протестуют жители 8 домов жилых комплексов "Стародарницкий", "Нова хвиля", "Родинний затишок" и "Флагман", которым 31 июля отключили услуги.

Жители перекрыли движение с 7 вечера 2 августа. Не ходят ни трамваи, ни автобусы, ни маршрутки.

Возле остановки "Института химии" стоят 8 пустых трамваев. Посреди дороги на остановке "Ярослава Гашека" и перед остановкой "Институт химии" стоят машины полиции.

Харьковское шоссе перекрыли
Харьковское шоссе перекрыли
Ирина Балачук

По словам представителя патруля, который перекрыл дорогу на остановке "Ярослава Гашека", когда восстановят движение, неизвестно, поскольку люди требуют, чтобы к ним вышли представители власти.

По данным полиции, с вечера до людей никто от властей не выходил.

С вечера протестовало около 300 человек, с раннего утра было порядка 100, в 9 утра – порядка 70-ти: кто-то ушел на работу, люди меняются.

Протестующие положили на дороге щитки, пару шин, бутылки с водой. Машины полиции стоят по обе стороны перекрытого участка улицы.

 

Жители пропускают только "скорую" и пожарные машины.

По состоянию на 8:30 маршрутки доезжают лишь до Дарницкой площади – и разворачиваются.

 

По состоянию на 9:05 заместитель директора департамента – начальник управления жилищно-коммунальной политики КГГА Александр Малыхин и представительница администрации Днепровского района вышли к людям.

По их словам, общий долг по 8 домам составляет 3 миллиона 100 тысяч гривен.

При этом люди говорят, что исправно платят за коммунальные услуги: "Мы платим. Платим по строительному тарифу. Зимой это было 2,37 гривны, сейчас 1,97 гривны. Мы хотим платить, мы хотим заключить индивидуальные договоры. Но этого не хочет "Киевэнерго".

Сейчас ждут представителя "Киевэнерго", чтобы провести сверку задолженности.

Люди расходиться не собираются.

По состоянию на 9:10 приехал автобус с представителями Нацгвардии для обеспечения правопорядка. Впрочем, пока все мирно и митингующие не планируют силовых действий.

Ирина Балачук, УП, обновлено

"Украинская правда" в Threads

Темы: КиевЖКХакциистроительство
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