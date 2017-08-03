В Ереване был взрыв в доме, на месте нашли две мины

В Ереване в среду поздно вечером произошел взрыв в одном из жилых домов в квартале Давидашен, в результате которого пострадали два человека

Один из раненных при взрыве в Ереване скончался в больнице, сообщает "РИА Новости".

Специалисты обнаружили на месте происшествия две мины, сообщили в четверг в пресс-службе МЧС.

Сперва двух пострадавших доставили в медцентр "Армения", однако в больнице 32-летний мужчина от полученных ран скончался.

Состояние 20-летнего пострадавшего оценивается как крайне тяжелое.

"На месте взрыва были обнаружены две мины, одна из них – в разобранном виде", – говорится в сообщении.

Обстоятельства инцидента выясняются.