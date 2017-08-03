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Новый закон о КС вступил в силу

Четверг, 3 августа 2017, 10:06

Новая редакция закона "О Конституционном Суде" вступила в силу.

Его опубликовала накануне официальная газета парламента "Голос України", передают "Українські новини".

Данный закон, принятый со скандалом, предусматривает изменение структуры, полномочий КС, а также установление процедуры рассмотрения конституционной жалобы.

Также вводится конкурсный порядок отбора кандидатур на должность судьи Конституционного Суда.

Согласно закону, КС будет действовать в составе 6 коллегий, 2 сенатов и Большой палаты.

Кроме того, суд получает право издавать обеспечительные приказы и останавливать действие любой законодательной нормы, конституционность которой оспаривается.

При этом также вводится ответственность за невыполнение решений КС.

Законом существенно повышается зарплата судей КС - до 75 прожиточных минимумов (около 120 тыс. гривен).

Судья КС в отставке будет получать пожизненное денежное содержание в размере 50% оклада - около 60 тыс. гривен.

С целью предоставления экспертной помощи в конституционных процессах по конституционным жалобам в Конституционном Суде временно, на срок до 1 января 2020 года, вводится институт специального советника, которым может быть компетентный в этом вопросе иностранец, но не гражданин России.

Обеспечение деятельности специального советника будет осуществляться за счет международной технической помощи или международных организаций.

Принять новый регламент и утвердить новую структуру КС должен в течение 3 месяцев до 3 ноября.

Как известно, 11 апреля Верховная Рада отклонила законопроект №5336-1 и отказалась принять новую редакцию закона "О Конституционном Суде". Но в июне в парламент был внесен новый законопроект №6427-д с аналогичными законодательными предложениями.

13 июля Верховная Рада приняла новую редакцию закона "О Конституционном Суде", внеся туда правку об открытом голосовании за уполномоченного по правам человека.

Против этой поправки протестовали активисты, требуя тайного голосования за омбудсмена и сетуя на замену предложения.

Президент Петр Порошенко, несмотря на призывы, подписал закон о КС, а вопрос с омбудсменом предложил решить отдельно.

Темы: КСзаконодательство
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