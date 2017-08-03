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Правительство хочет поднять цены на водку, коньяк и вина

Четверг, 3 августа 2017, 10:53

В четверг Министерство экономики внесло проект постановления, в котором говорится о повышении цен на алкоголь от 2 до 11 процентов.

Об этом говорится в проекте постановления "О внесении изменений в приложение к постановлению Кабинета Министров Украины от 30 октября 2008 №957", передают "Наші гроші".

Так, цены на водку и ликероводочные изделия планируют увеличить на 8-11%; виски, ром и джин - на 4%; коньяк (бренди) - на 3-6%; вина с добавлением спирта, игристое и вермуты - на 2%.

После такого повышения, например минимальная цена пол-литровой бутылки водки составит 79,55 грн, а трехзвездочного коньяка - 119,46 грн.

Кроме того, в экспертном заключении к проекту постановления указано, что индекс потребительских цен за второе полугодие 2016 года составил 119,2% против 105,9%, что учитывался при расчете действующего размера минимальных цен.

"Поэтому на сегодня размер минимальных цен не соответствует реальным затратам субъектов хозяйствования на производство и реализацию алкогольных напитков", - говорится в заключении.

Как известно, последний раз правительство поднимало цены на алкоголь в ноябре 2016 года. Тогда повысили акцизы на водку на 20%, коньяк - 17,6%, крепленые вина - 12%.

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