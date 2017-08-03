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Сына экс-руководителя "Энергоатома" задержали по делу о хищении

Четверг, 3 августа 2017, 11:00

Сына бывшего гендиректора НАЭК "Энергоатом" и Южно-Украинской АЭС Артема Кима задержали по подозрению в хищении 27 млн ​​грн "Энергоатома".

Об этом сообщили "Украинской правде" источники в правоохранительных органах.

Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщает, что 2 августа детективы задержали нового подозреваемого по этому делу, но имени не называет.

Преступление квалифицировано по ч.5 ст.27, ч.5 ст.191 ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением") Уголовного кодекса.

По версии следствия, "задержанный, используя родственные связи с бывшим генеральным директором" Южно-Украинская АЭС "(входит в состав ГП "НАЭК "Энергоатом"), в течение 2012-2014 годов способствовал победе двух коммерческих структур в торгах по закупке электрощитового оборудования, которые проводила атомная электростанция".

Оборудование поставили по завышенным ценам, в результате чего интересам государства нанесли ущерб на 27 миллионов ​​гривен.

Эту коррупционную схему детективы НАБУ расследуют с апреля 2016 года, после того как соответствующее уголовное производство было передано из следственного управления МВД в Николаевской области.

Кроме задержанного 2 августа, в этом производстве 13 лицам уже сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191 и ч.2 ст.205 УК Украины.

В отношении 4 человек материалы досудебного расследования выделены в отдельное производство и направлены в суд с соглашениями о признании виновности, три из которых утверждены судом с обвинительными приговорами, одна сделка находится на рассмотрении суда.

5 подозреваемых объявлены в национальный и международный розыск.

На основании приговоров суда осужденные вернули в госбюджет более 1,5 миллиона гривен.

"Принимаются меры для полного возмещения убытков, причиненных государству, для чего по ходатайствам детективов НАБУ наложен арест на имущество подозреваемых на сумму более 100 млн грн", – информирует бюро.

Досудебное расследование продолжается, устанавливаются и другие лица, причастные к реализации коррупционной схемы.

Отметим, что 37-летний Артем Ким – сын бывшего гендиректора НАЭК "Энергоатом" и Южно-Украинской АЭС Виссарион Ким. Его также связывают со звездой Дашей Астафьевой.

"Украинская правда"

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Темы: ЭнергоатомНАБУ
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