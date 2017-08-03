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Государственный адвокат Януковича не хочет начинать суд без него

Четверг, 3 августа 2017, 11:21

Государственные защитники Виктора Януковича просят районный суд обратиться о международной правовой помощи в РФ для надлежащего вручения ему повестки о вызове в суд.

Об этом в ходе судебного заседания в четверг заявил адвокат Виталий Мешечек.

"Мы просим суд обратиться с запросом о международной правовой помощи в РФ для вручения Януковичу повесток о судебном вызов должным образом", - сказал адвокат.

Так же Мешечек попросил отложить все последующие судебные заседания по делу Януковича до конца августа, чтобы получить официальные ответы от РФ.

"Прокурор говорит, что Янукович знает о судебных заседаниях в Украине. Я, например, не успел перед этим заседанием с ним поговорить и не знаю, проинформирован ли он", - добавил адвокат.

Кроме того Мешечек утверждал, что заочное судебное заседание в отношении экс-президента является незаконным, так как его отсутствие в зале не обеспечивает ему должное соблюдение прав.

В свою очередь прокуроры просили суд отклонить это ходатайство, ведь аналогичные просьбы на этапе подготовительного судебного заседания подавали предыдущие адвокаты Янкуовича.

Председательствующий судья согласился с прокурорами и отклонил это ходатайство.

"Если обвиняемый Янукович прибудет в суд, мы сразу отменим рассмотрение специального судебного заседания и он сможет принимать в нем участие. Он знает обо всех даты заседаний, он поинформаван о составе суда, мы оказывали ему другие возможности участия в заседании, однако он это игнорирует", - отметил судья Владислав Девятко.

Как известно, после того, как Янукович отозвал своих адвокатов из суда, Региональный центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в Киеве назначил адвоката Виталия Мешечека для его защиты.

2 августа защиту Януковича подал в Генеральную прокуратуру и Национальное антикоррупционное бюро заявления о привлечении трех судей Оболонского районного суда к уголовной ответственности за вынесение заведомо неправосудных решений.

Роман Кравец, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЯнуковичсудРосcия
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