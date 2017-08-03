Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Прокурор по делу Януковича не знает о своем "осуждении" в РФ

Четверг, 3 августа 2017, 11:59

Прокурор по делу Виктора Януковича Руслан Кравченко утверждает, что не получал от России никаких официальных документов о своем заочном осуждении.

Об этом он заявил после заседания судебного заседания в четверг, отвечая на вопрос о заочном осуждении в Российской Федерации.

"Мне по этому поводу ничего не известно, никаких документов я не получал", – сказал прокурор.

На уточнение о предоставленной ему государственной охране Кравченко ответил: "Что касается моей охраны, данные засекречены".

Роман Кравец, УП

Темы: дело о госизменеРосcияпрокуратура
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

СБУ изъяла диски с записями камер секретной съемки команды Bihus.Info.

Бундестаг отклонил предложение оппозиции о поставках Taurus Украине

фотоВстреча Украина – НАТО в Брюсселе прошла без участия Залужного

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Все новости...
дело о госизмене
Янукович проиграл апелляцию по госизмене
Госизмена Януковича: Порошенко допрашивают в апелляционном суде
Апелляция Януковича: суд решил допросить Порошенко и Яценюка
Последние новости
23:35
РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина
23:24
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА, есть сбития
23:17
СБУ изъяла диски с записями камер секретной съемки команды Bihus.Info.
23:07
Экономические новости 17 января: компенсации за уничтоженное жилье ограничили, турецкие банки разрывают отношения с российскими
22:55
В Сумской области из-за падения обломков "Шахеда" есть разрушение
22:43
На Ставке поговорили о ситуации на фронте и действиях Украины в 2024 году
22:19
Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"
22:08
Российские войска убили двух жителей Херсона и снова атакуют город
21:58
Пророссийские хакеры совершили атаку на сайты Швейцарии во время визита Зеленского
21:45
Россия ищет способы быть более эффективной в своих атаках – Гуменюк
Все новости...
Реклама: