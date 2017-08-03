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РосЗМИ сделали нападающего на своего корреспондента "сторонником Украины"

Четверг, 3 августа 2017, 12:46

Оператор российского канала НТВ Павел Волосатов заявил, что нападающий на его коллегу в среду выкрикивал антироссийские лозунги, а не антиукраинские, как это было на самом деле.

Об этом он рассказал в эфире пропагандистского телеканала RT.

"Я снимал корреспондента в прямом эфире, во время съемки вошёл человек в кадр, закричал матом "Россия — это... пи-пи-пи..., потому что она захватила мою страну", и ударил корреспондента в лицо", - сказал он.

На самом деле на видео нападающий кричал "Моя страна, с .. бл ... Украину захватим".

Как известно, в Москве корреспондента пропагандистского канала НТВ в прямом эфире во время празднования ВДВ ударил пьяный мужчина в футболке с надписью "Оплот".

Позже нападающего задержала полиция и доставила в ближайшее отделение.

Пресс-служба полиции Москвы не стала называть имя задержанного и другие подробности, подчеркнув лишь, что он "не имеет никакого отношения к ВДВ", пишут РИА Новости.

Организация "Открытая Россия" сообщила, что нападающий иявився 32-летний москвич, связанный с движением православных патриотов "Сорок сороков".

Украинская правда

Темы: Росcияпропаганда
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