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Путин выделил грант на возвращение беженцев на Донбасс

Четверг, 3 августа 2017, 12:53

В России организация "Центр развития региона" из Краснодарского края выиграла президентский грант на реализацию программы "Репатриация беженцев в Донбасс".

Проект рассчитан на Россию и оккупированные части востока Украины, пишет "Коммерсант".

Общая сумма финансирования программы составляет 654 тысяч рублей, а в рамках гранта будет выделено 471 тысяча рублей.

"Проект будет реализован на всей территории РФ "и русскоязычного пространства" (в форме дистанционных услуг и работы), в том числе на территории Донецкой и Луганской областей Украины, за исключением линии соприкосновения воюющих сторон", – пишет газета.

Как следует из информации о проекте на сайте Фонда президентских грантов, программа "Репатриация беженцев в Донбасс" направлена на оказание помощи жителям Донецкой и Луганской областей, пострадавшим в результате конфликта в Украине.

Организация утверждает, что в Россию с 2014 года приехали 660 тысяч беженцев из Украины, а всего территорию Донбасса покинули более 2 миллиона человек.

Авторы проекта утверждают, что большинство переселенцев готовы вернуться на Родину, если им будет обеспечена работа и жилье в безопасных районах, но пока в местах компактного расселения беженцев возникает социальная напряженность, а территория Донбасса страдает от оттока трудоспособного населения.

Краснодарский "Центр развития региона" предлагает программу помощи беженцам, состоящую из трех этапов: проведение социологического исследования в среде беженцев, разработка и публикация рекомендаций для репатриации, а также организационное содействие возвращению беженцев на Донбасс, включая помощь при трудоустройстве.

"Центр развития региона" создали в 2016 году в городе Горячий Ключ (Краснодарсткий край РФ). Соучредителями организации являются четверо граждан, главой правления – Дмитрий Епихин. Последний ранее возглавлял ООО "Семира", "Алтайская здравница" и Алтайский центр перспективных инноваций.

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Темы: РосcияДонбассденьги
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