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В аннексированный Крым собрался спикер Госдумы РФ

Четверг, 3 августа 2017, 13:15

Председатель Госдумы России Вячеслав Володин планирует посетить аннексированный  Крым.

Об этом он сказал, общаясь с участниками молодежного форума "Территория смыслов на Клязьме", передает российское агентство ТАСС.

"Крым - это то место, которое не только дает возможность купаться в море, но это наша земля, и она вся напитана историей, это то, что нужно брать и изучать, знакомиться с этим", - заявил он.

Как известно, украинский за незаконное пересечение границы Украины могут оштрафовать, а иностранцам или лицам без гражданства - запретить въезд в Украину.

Темы: РосcияКрыманнексия
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