В оккупированном Луганске посадили на 14 лет проукраинского блогера

Оккупанты Луганска бросили в тюрьму местного блогера Эдуарда Неделяева, который выражал свою проукраинскую позицию.

Об этом сообщил в Facebook волонтер, бывший журналист и участник АТО Родион Шовкошитний.

"Есть такой Эд Нед. Или Эдуард Неделяев. Живет в Луганске. Все это время там жил. И без еды, и без воды был, когда трудно было в 14-м. Он не хотел уезжать. Все понимал, но не мог. Имел на то причины. Его право", - пишет волонтер.

По словам Шовкошитного, Неделяев много писал в Facebook о Луганске и жизни в оккупированном городе, о том, как она меняется. При этом он ни от кого не прятался.

"Сегодня он получил 14 лет тюрьмы за" госизмену" от "военного суда лнр", - сообщил волонтер.

Однако, говорит он, блогер никогда не был разведчиком, а только простым гражданином, который не воспринимал оккупантов властью.

"Никакой развединформации он не передавал. Ничего не корректировал, не координировал, не направлял, не "разжигал" и еще много "не", в которых его обвиняют. Он просто писал в Facebook о жизни в оккупированном Луганске, называя вещи своими именами", - отметил Шовкошитный.

Как пишет сайт сепаратистов anna-news, приговор вынесен 28 июля. Захватчики обвиняют Неделяева в том, что он "пользуясь социальными сетями и мессенджерами, распространял в сети Интернет негативную информацию о жителях "ЛНР", унижал честь и достоинство граждан, пытался разжечь ненависть и вражду по отношению к русской нации", а также "передавал представителям иностранной разведки данные, которые могут нанести вред нашему государству, с целью подорвать основы нашей национальной безопасности".

Эдуард Неделяев фото укринформа

Украинская правда