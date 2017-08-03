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Нардепы из Оппоблока просят проверить Супрун на двойное гражданство

Четверг, 3 августа 2017, 14:12

Нардепы из фракции "Оппозиционный блок" Игорь Шурма и Алексей Билый в своем депутатском обращении в миграционную службу просят проверить и.о. министра здравоохранения Ульяну Супрун на предмет двойного гражданства.

Об этом сообщается на сайте партии ОБ.

"10 июля 2015 года президент Украины подписал указы о принятии в гражданство Украины супругов Ульяны и Марка Супрунов. В соответствии со ст.1 Закона Украины "О гражданстве Украины" лицо, в случае приобретения гражданства Украины, обязано прекратить гражданство (подданство) другого государства или гражданства (подданства) других государств в течение двух лет с момента вступления в гражданство Украины", - говорится в обращении парламентариев.

Основываясь на этом, Шурма и Билый просят ответить, выполнила ли гражданка Супрун требования закона в части прекращения гражданства другого государства.

 

Украинская правда

Темы: Оппозиционный блокздоровьеКабинет министровВерховная Радагражданство
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