Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Розенблат собирал данные о всех добытчиках янтаря в области

Четверг, 3 августа 2017, 15:10

Народный депутат Борислав Розенблатт собрал данные обо всех компаниях, получивших лицензии на производство янтаря в Житомирской области.

Об этом свидетельствуют обращения народного депутата в Государственную службу геологии, направленный им с начала года 4 раза.

Документы "Украинской правде" передал эксперт Центра "Эйдос" Глеб Каневский.  

Свои письма Розенблат аргументировал тем, что к нему обращаются жители Житомирщины относительно проблемы незаконной выдачи лицензий на добычу янтаря.

Ссылаясь на это, Розенблат просил Держгеонадра предоставить ему, например, перечень спецразрешений на добычу янтаря, выданных в течение 2016-2017 лет, а также предоставить перечень субъектов, который добывают янтарь. В другом обращении Розенблат ставит под сомнение законность выдачи разрешений на пользование недрами в 2015-2017 году.

В марте 2017 года он планировал провести встречу власти и общины относительно незаконной добычи янтаря.

Как известно, антикоррупционные органы обвиняют Розенблата в том, что он и депутат из фракции "Народный фронт" Максим Поляков требовали взятку от компании-нерезидента за добычу янтаря в Украине.

НАБУ записало разговоры Розенблата с "агентом Екатериной", во время которых он обещал за определенную сумму помочь иностранной компании получить разрешения на добычу янтаря в Украине.

Так, в одном из разговоров Розенблат рассказал агенту НАБУ, что лицензии, которые выдала Держгеонадра компаниям, можно отобрать лишь через суд. Такое "вмешательство" стоило 25 тысячи долларов.

11 июля Рада лишила Розенблата неприкосновености. 

Сейчас Розенблат по решению суда внес 7 млн залога и одел электронный браслет.

Больше о "янтарном" деле, в котором фигурируют Борислав Розенблат и Максим Поляков, читайте в статье Имя Розенблата, или Прикосновенный Борислав не смеется.

Читайте также: Неприкасаемые "камикадзе" или Рада своих не сдает.

Татьяна Кусок, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Розенблат
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

СБУ изъяла диски с записями камер секретной съемки команды Bihus.Info.

Бундестаг отклонил предложение оппозиции о поставках Taurus Украине

фотоВстреча Украина – НАТО в Брюсселе прошла без участия Залужного

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Все новости...
Розенблат
Во дворе скандального экснардепа взорвалась граната
Лещенко: Суд закрыл историю о вмешательстве Украины в американские выборы
Розенблат заявил, что выиграл суд по "янтарному делу"
Последние новости
23:35
РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина
23:24
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА, есть сбития
23:17
СБУ изъяла диски с записями камер секретной съемки команды Bihus.Info.
23:07
Экономические новости 17 января: компенсации за уничтоженное жилье ограничили, турецкие банки разрывают отношения с российскими
22:55
В Сумской области из-за падения обломков "Шахеда" есть разрушение
22:43
На Ставке поговорили о ситуации на фронте и действиях Украины в 2024 году
22:19
Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"
22:08
Российские войска убили двух жителей Херсона и снова атакуют город
21:58
Пророссийские хакеры совершили атаку на сайты Швейцарии во время визита Зеленского
21:45
Россия ищет способы быть более эффективной в своих атаках – Гуменюк
Все новости...
Реклама: