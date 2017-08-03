Розенблат собирал данные о всех добытчиках янтаря в области

Народный депутат Борислав Розенблатт собрал данные обо всех компаниях, получивших лицензии на производство янтаря в Житомирской области.

Об этом свидетельствуют обращения народного депутата в Государственную службу геологии, направленный им с начала года 4 раза.

Документы "Украинской правде" передал эксперт Центра "Эйдос" Глеб Каневский.

Свои письма Розенблат аргументировал тем, что к нему обращаются жители Житомирщины относительно проблемы незаконной выдачи лицензий на добычу янтаря.

Ссылаясь на это, Розенблат просил Держгеонадра предоставить ему, например, перечень спецразрешений на добычу янтаря, выданных в течение 2016-2017 лет, а также предоставить перечень субъектов, который добывают янтарь. В другом обращении Розенблат ставит под сомнение законность выдачи разрешений на пользование недрами в 2015-2017 году.

В марте 2017 года он планировал провести встречу власти и общины относительно незаконной добычи янтаря.

Rozenblat Boryslav (PDF)

Rozenblat Boryslav (Text) ​ Как известно, антикоррупционные органы обвиняют Розенблата в том, что он и депутат из фракции "Народный фронт" Максим Поляков требовали взятку от компании-нерезидента за добычу янтаря в Украине.

НАБУ записало разговоры Розенблата с "агентом Екатериной", во время которых он обещал за определенную сумму помочь иностранной компании получить разрешения на добычу янтаря в Украине.

Так, в одном из разговоров Розенблат рассказал агенту НАБУ, что лицензии, которые выдала Держгеонадра компаниям, можно отобрать лишь через суд. Такое "вмешательство" стоило 25 тысячи долларов.

11 июля Рада лишила Розенблата неприкосновености.

Сейчас Розенблат по решению суда внес 7 млн залога и одел электронный браслет.

Больше о "янтарном" деле, в котором фигурируют Борислав Розенблат и Максим Поляков, читайте в статье Имя Розенблата, или Прикосновенный Борислав не смеется.

Читайте также: Неприкасаемые "камикадзе" или Рада своих не сдает.

Татьяна Кусок, УП