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Виталий Кличко прокомментировал новую карьеру брата

Четверг, 3 августа 2017, 16:33

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в последнее время не говорил с братом Владимиром о его деятельности после ухода из бокса.

Об этом говорится на странице главы столицы в Facebook.

"В ближайшее время он сам даст ответ, чем будет заниматься дальше. Я уверен, что он будет таким же успешным, как и в спорте. И хочу засвидетельствовать: Владимир всегда сможет опираться на поддержку своего брата. Желаю ему удачи!" - сказал мэр Кличко, в прошлом также известный боксер.

В то же время градоначальник отметил, что после последнего боя Владимира ни разу не говорил с ним о его дальнейшей деятельности.

Как сообщалось, в четверг титулованный украинский боксер Владимир Кличко заявил о завершении своей спортивной карьеры. При этом он так и не сказал, чем будет заниматься дальше. Намекнул лишь, что, пока был боксером, создал свой бизнес и объекты интеллектуальной собственности, а также стал отельером, тренером, менеджером, промоутером и финансистом.

Украинская правда

Темы: Виталий КличкоспортКиев
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