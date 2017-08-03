Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Малахов угрожает уйти с российского "Первого" из-за политики

Четверг, 3 августа 2017, 17:06

У самого популярного телеведущего РФ Андрея Малахова, программа которого перегнала в рейтинге прямую линию с Путиным, возник конфликт с руководством из-за политики.

Об этом со ссылкой на источники сообщает Русская служба ВВС.

Как показывают данные Mediascope (бывшая TNS), политические темы вызывают куда меньший интерес у зрителей. Даже рейтинг "Прямой линии" с президентом Владимиром Путиным на Первом канале оказался ниже, чем рейтинг выпуска "Пусть говорят" в тот же день. В студии у Малахова тогда обсуждали скандалы с актером Алексеем Паниным.

Проблемы начались в мае, когда на канал вернулась продюсер Наталья Никонова, ранее возглавлявшая студию спецпроектов Первого и уже руководившая, помимо прочего, производством шоу "Пусть говорят".

"Никонова вернулась на Первый, чтобы перетрясти общественно-политический блок перед президентскими выборами", - говорит источник.

Самого Малахова россияне уже несколько лет подряд включают в список представителей российской элиты. Так, в декабре 2016 года 4% отнесли его представителям элиты страны (опрос "Левада-центра").

А в 2011-2012 годах телеведущий оказывался в первой десятке представителей элиты, наряду с президентом Путиным, министром иностранных дел Лавровым и главой РПЦ Патриархом Кириллом (опрос ВЦИОМ). Причем патриарх проигрывал Малахову по популярности.

На все изменения, которые сейчас происходят на российском телевидении, нужно смотреть через призму предстоящих президентских выборов, говорит политолог Константин Калачев.

Вследствие конфликта Малахов грозится уйти из канала. На его место пробуют других ведущих, в том числе работавшего ранее в Украине белоруса Дмитрия Шепелева.

Темы: РосcияПутин
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

СБУ изъяла диски с записями камер секретной съемки команды Bihus.Info.

Бундестаг отклонил предложение оппозиции о поставках Taurus Украине

фотоВстреча Украина – НАТО в Брюсселе прошла без участия Залужного

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Все новости...
Росcия
Международная федерация гимнастики допустила россиян и белорусов к соревнованиям: есть условие
Украина освободила больше территории за месяц, чем РФ захватила за год − глава МИ6
60 тысяч тонн агропродукции, которую разбомбила РФ, должны были доставить в Китай - Зеленский
Последние новости
23:35
РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина
23:24
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА, есть сбития
23:17
СБУ изъяла диски с записями камер секретной съемки команды Bihus.Info.
23:07
Экономические новости 17 января: компенсации за уничтоженное жилье ограничили, турецкие банки разрывают отношения с российскими
22:55
В Сумской области из-за падения обломков "Шахеда" есть разрушение
22:43
На Ставке поговорили о ситуации на фронте и действиях Украины в 2024 году
22:19
Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"
22:08
Российские войска убили двух жителей Херсона и снова атакуют город
21:58
Пророссийские хакеры совершили атаку на сайты Швейцарии во время визита Зеленского
21:45
Россия ищет способы быть более эффективной в своих атаках – Гуменюк
Все новости...
Реклама: