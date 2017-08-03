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Радецкий обжалует свой штраф в 6,8 тысяч гривен

Четверг, 3 августа 2017, 17:10

Заместитель председателя Национального агентства по предупреждению коррупции Руслан Радецкий обжалует решение Днепровского районного суда Киева, который оштрафовал его на 6,8 тыс. гривен за несообщение о потенциальном конфликте интересов.

Об этом Радецкий рассказал в комментарии "Украинской правде".

"Да, подам апелляцию", - сказал он.

Радецкий отрицает, что у него был конфликт интересов.

Как известно, 2 августа Днепровский районный суд Киева оштрафовал Радецкого на 6,8 тыс. гривен за несообщение о потенциальном конфликте интересов.

Радецкий вроде бы мог повлиять на отсрочку проверки судьи райсуда столицы Кристины Тарасюк. Ранее эта судья в феврале принял решение о невиновности Радецкого по делу об управлении автомобилем в нетрезвом состоянии.

Александр Шумилин, УП

Темы: НАПКсуд
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