Адвокаты Януковича уже хотят дело против дипломата Сергеева

Адвокаты экс-президента Украины Виктора Януковича, который скрывается в России, считают, что бывший представитель Украины в ООН Юрий Сергеев должен быть задержан и привлечен к уголовной ответственности "как соучастник государственного переворота в Украине в 2014 году".

Об этом "Украинской правде" сообщили в АО "AVERLEX", которое представляет интересы Виктора Януковича.

Соответствующее ходатайство уже подготовлено адвокатами.

"Юрий Сергеев принимал активное участие в легитимизации силового захвата власти 22 февраля 2014, когда Верховная Рада приняла антиконституционное Постановление о самоустранении главы государства от выполнения своих полномочий и назначила досрочные выборы президента Украины", - заявил адвокат Виталий Сердюк.

Так, по словам адвоката, занимая пост дипломата высокого уровня (постоянный представитель Украины при ООН), Юрий Сергеев докладывал представителям всех стран ООН и средствам массовой информации, что все, что происходит в Украине, имеет исключительно законный и правовой характер.

"Но, такие действия были умышленным дезинформированием мирового сообщества о реальных событиях", - заявляют адвокаты.

Как известно, государственное обвинение подало в суд ходатайство о дополнительном судебное заседание по делу Януковича, поскольку необходимо провести допрос постоянного представителя Украины в ООН (2007-2015 год) Юрия Сергеева.

Украинская правда