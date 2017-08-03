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В Ирпенском горсовете проходят обыски

Четверг, 3 августа 2017, 18:16

Прокуратура Киевской области на основании постановления суда проводит выемку решений Ирпенского городского совета за последние три года о выделении земельных участков на территории Ирпенского региона.

Об этом говорится в сообщении на сайте прокуратуры области.

Так, на территории Ирпенского городского совета в течение 2015 - 2016 лет введено в эксплуатацию ряд многоквартирных жилых домов.

При этом заказчики этих объектов строительства заключили с Ирпенским горcоветом договора о привлечении средств на развитие инженерно-транспортной и социальной инфраструктуры в виде паевого участия.

Однако, эти деньги на счет Исполнительного комитета Ирпенского городского совета не поступали, зато заказчики выполняли другие работы на территории Ирпеня, стоимость которых мэрия причислила как уплата паевого участия.

После чего Ирпенский городской совет принял решение об уменьшении величины понесенных затрат. Это - нарушением требований ст. 40 Закона Украины "О регулировании градостроительной деятельности" и Бюджетного кодекса Украины, из-за чего бюджет недополучил более 3 млн грн.

Действия должностных лиц органа местного самоуправления квалифицированы по ч. 1 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины.

В связи с тем, что добровольно предоставить документы Ирпенский городской совет не согласился прокуратура Киевской области в рамках уголовного производства на основании постановления следственного судьи, осуществляет временный доступ к документам Ирпенского городского совета, в частности изымает решения Ирпенского городского совета за последние три года о выделении земельных участков на территории Ирпенского региона.

Сейчас досудебное расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что НАПК проверяет декларации мэра Ирпеня Владимира Карплюха.

В июле 2016 года Генпрокуратура обыскала квартиру мэра Ирпеня.

Генпрокурор Юрий Луценко тогда заявил, что мэры Буче и Ирпеня в течение 2006-2012 годов незаконно отвели в собственность земельные участки своему окружению и нужным людям из Киева. В частности - экс-председателю ВР Игорю Калетнику досталось 14 га лесных угодий.

Украинская правда

Темы: Ирпеньобыскиместная власть
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