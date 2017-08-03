"Ты даже хуже меня": опубликованы тексты международных переговоров Трампа

В распоряжении американских журналистов оказалась расшифровка телефонных разговоров Дональда Трампа с лидерами Мексики и Австралии, в которых президент США прибегал к угрозам и ультиматумам.

Эти данные опубликовало в четверг издание The Washington Post, не уточняя источник происхождения информации, пишет Европейская правда.

Расшифровки основываются на записях, которые ведут сотрудники Белого дома, мониторящие звонки Трампа. Это так называемые memorandum of conversation – "меморандумы разговоров". Такие документы обычно распространяются среди сотрудников Белого дома и высокопоставленных политиков.

Оба разговора состоялись вскоре после инаугурации Дональда Трампа.

Беседа с президентом Мексики Энрике Пенья Ньето состоялась 27 января, ровно через неделю после инаугурации, и была посвящена строительству стены на границе с Мексикой.

Как известно, обещание возвести стену на границе с Мексикой и заставить Мехико заплатить за нее была одной из ключевых в предвыборной кампании Трампа. Однако телефонный разговор четко дает понять, что потенциальный проект должен финансироваться из других источников.

Впрочем, в разговоре Трамп угрожал президенту Мексики оборвать контакты, если тот не прекратит публично утверждать, что, мол, Мексика никогда не заплатит за строительство стены.

"Вы не можете говорить это прессе... Финансирование будет работать по какой-то формуле. Но если вы собираетесь говорить, что Мексика не заплатит за стену, я больше не хочу встречаться с вами, ребята, я не смогу с этим жить", - говорил Трамп.

Трамп описал стену как "наименее важную вещь, о которой только можно говорить, но политически она может быть самой важной". Очевидно, Трамп понимал, что перспектива получить деньги от Мексики проблематична, но он старался не признавать этого публично.

"Я должен заставить Мексику заплатить за стену, я должен. Я говорил об этом в течение двух лет", - сказал Трамп. В итоге президент Мексики заявил, что план по границе является "вопросом, связанным с национальной гордостью моей страны", но согласился "прекратить говорить о стене".

Трамп также угрожал обложить 35%-ной пошлиной импорт из Мексики, несмотря на то, что у президента США нет таких полномочий.

В то же время Трамп старался мягко общаться с Ньето. Если удастся решить споры по границе и торговле, "мы всегда будем друзьями", говорил Трамп.

В распоряжении издания оказалась также расшифровка беседы от 28 января с австралийским премьером Малкольмом Тернбуллом, которую издание характеризует как особенно резкую. Главным камнем преткновения стало соглашение о приеме Штатами беженцев из Австралии, которое заключила еще администрация Барака Обамы.

В какой-то момент Трамп выразил восхищение отказом Австралии принимать беженцев, прибывающих на лодках. Он сказал: "Это хорошая идея. Мы тоже должны это сделать". И добавил, обращаясь к Тернбуллу: "Ты даже хуже меня".

Но очень скоро разговор обострился. Тернбулл убеждал, что в бизнесе и политике нет ничего важнее соглашения. Трамп рассердился, заявив, что беженцы могут "взорвать бомбу в Бостоне через пять лет".

Тернбулл пытался перейти к другим вопросам, обсудить Сирию, но Трамп отказывался. Разговор продлился всего 24 минуты.