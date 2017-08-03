Донбасс меньше всех регионов поддерживает вступление в ЕС - опрос

По сравнению с другими регионами Украины Донбасс отличается низкой поддержкой вступления в ЕС и наибольшей поддержкой вступления в Таможенный союз.

Об этом свидетельствуют данные опроса фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, сообщает УНИАН.

Лишь 23% жителей подконтрольного Украине Донбасса поддерживают вступление в ЕС. Столько же жителей поддерживают вступление в Таможенный союз.

Интересно, что в Луганской области присоединения в перспективе в ЕС поддерживают только 14%, вступление в Таможенный союз с Россией вдвое больше - 27%. Относительное большинство (31%) считает, что Украине не стоит вступать ни в один из этих союзов.

В Донецкой же области поддержка вступления в ЕС значительно выше - 32%, а сторонников вступления в Таможенный союз несколько меньше - 19%. Однако и здесь относительное большинство (36%) предпочитает неприсоединения к одному из этих союзов.

Опросы в Луганской и Донецкой областях (на контролируемой Украиной территории) был проведен фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива (с привлечением сети фирмы "Ukrainian Sociology service") в течение 1-11 июля 2017 в Донецкой области и 8-26 июня в Луганской области.

Европейская правда