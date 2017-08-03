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День в АТО: Долгих противостояний не было, потому ВСУ стреляли в ответ

Четверг, 3 августа 2017, 18:57

На Донбассе в течение дня тенденций к обострению обстановки не было.

Как сообщает пресс-центр АТО, обычно пророссийские боевики днем осуществляют до 10 обстрелов украинских позиций и в основном это легкое вооружение. Основная активность незаконных вооруженных формирований преимущественно фиксируется после 18 часов.

"Сегодня с полуночи и до 18 часов на Луганском направлении преступники из стрелкового оружия открывали огонь по украинским укреплениям на подступах к Новоалександровке. А по опорным пунктам в Крымском и Новотошковском били вражеские гранатометы", - говорится в сообщении.

В то же время на Мариупольском направлении, около 14 часов, НВФ выпустили 8 мин калибра 82 миллиметра неподалеку Павлополя. А на Донецком направлении они из гранатомета обстреляли шахту Бутовку.

"В ответ на провокации незаконных вооруженных формирований силы АТО оперативно открывали огонь, поэтому противостояние было непродолжительное", - отметили в пресс-центре АТО.

Украинская правда

Темы: АТО
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