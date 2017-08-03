НАБУ просит Полякова одеть браслет, иначе будет новое дело

Народный депутат Максим Поляков должен выполнить решение суда и надеть электронный браслет.

Об этом напоминает Национальное антикоррупционное бюро.

"Национальное антикоррупционное бюро Украины с уважением и пониманием относится к чувствам лиц, в отношении которых детективы Бюро осуществляют досудебное расследование", - говорится в сообщении НАБУ.

"Однако, неотмененное решение суда должно быть выполнено. Умышленное неисполнение решения суда, согласно ст.382 Уголовного кодекса Украины, влечет за собой уголовную ответственность", - заявляет НАБУ.

Детективы НАБУ заявляют, что многократно и разными способами информировали народного депутата о необходимости явиться для исполнения решения суда и надеть электронный браслет.

Как отмечается, следствие установило минимум пять эпизодов преступной деятельности, в результате которой задержаны лица, которые, действуя в интересах указанных народных депутатов (Полякова и Розенблатта - УП), получили от представителя иностранной компании неправомерную выгоду на общую сумму более 300 тыс. долл.

Эти средства были использованы для подготовки законопроектов, незаконного влияния на должностных лиц Госгеокадастра, Гослесагентства, Держгеонадр Украины, органов местного самоуправления, суда и прокуратуры с целью беспрепятственного принятия решений в пользу указанной иностранной компании.

Соломенский районный суд Киева избрал для Полякова залог в размере 304 тысяч гривен и обязал носить электронный браслет, а также сдать все загранпаспорта.

25 июля Поляков внес залог. При этом электронный браслет он не надел.

Украинская правда