Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

НАБУ просит Полякова одеть браслет, иначе будет новое дело

Четверг, 3 августа 2017, 19:12

Народный депутат Максим Поляков должен выполнить решение суда и надеть электронный браслет.

Об этом напоминает Национальное антикоррупционное бюро.

"Национальное антикоррупционное бюро Украины с уважением и пониманием относится к чувствам лиц, в отношении которых детективы Бюро осуществляют досудебное расследование", - говорится в сообщении НАБУ.

"Однако, неотмененное решение суда должно быть выполнено. Умышленное неисполнение решения суда, согласно ст.382 Уголовного кодекса Украины, влечет за собой уголовную ответственность", - заявляет НАБУ.

Детективы НАБУ заявляют, что многократно и разными способами информировали народного депутата о необходимости явиться для исполнения решения суда и надеть электронный браслет.

Как отмечается, следствие установило минимум пять эпизодов преступной деятельности, в результате которой задержаны лица, которые, действуя в интересах указанных народных депутатов (Полякова и Розенблатта - УП), получили от представителя иностранной компании неправомерную выгоду на общую сумму более 300 тыс. долл.

Эти средства были использованы для подготовки законопроектов, незаконного влияния на должностных лиц Госгеокадастра, Гослесагентства, Держгеонадр Украины, органов местного самоуправления, суда и прокуратуры с целью беспрепятственного принятия решений в пользу указанной иностранной компании.

Соломенский районный суд Киева избрал для Полякова залог в размере 304 тысяч гривен и обязал носить электронный браслет, а также сдать все загранпаспорта.

25 июля Поляков внес залог. При этом электронный браслет он не надел.

Украинская правда

Темы: Поляков
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

СБУ изъяла диски с записями камер секретной съемки команды Bihus.Info.

Бундестаг отклонил предложение оппозиции о поставках Taurus Украине

фотоВстреча Украина – НАТО в Брюсселе прошла без участия Залужного

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Все новости...
Поляков
ЦИК зарегистрировал первого кандидата в нардепы в округе покойного Полякова
Полиция получила доступ к телефону Полякова и проведет новый брифинг
Рада образовала ВСК по расследованию смерти нардепа Полякова
Последние новости
23:35
РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина
23:24
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА, есть сбития
23:17
СБУ изъяла диски с записями камер секретной съемки команды Bihus.Info.
23:07
Экономические новости 17 января: компенсации за уничтоженное жилье ограничили, турецкие банки разрывают отношения с российскими
22:55
В Сумской области из-за падения обломков "Шахеда" есть разрушение
22:43
На Ставке поговорили о ситуации на фронте и действиях Украины в 2024 году
22:19
Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"
22:08
Российские войска убили двух жителей Херсона и снова атакуют город
21:58
Пророссийские хакеры совершили атаку на сайты Швейцарии во время визита Зеленского
21:45
Россия ищет способы быть более эффективной в своих атаках – Гуменюк
Все новости...
Реклама: