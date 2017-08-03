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Главные новости дня

Четверг, 3 августа 2017, 22:28

Подборка самых важных новостей за 3 августа на Украинской правде.

О Кличко. Титулованный украинский боксер Владимир Кличко завершает свою спортивную карьеру.

Об "Энергоатоме". Сына бывшего гендиректора НАЭК "Энергоатом" и Южно-Украинской АЭС Артема Кима задержали по подозрению в хищении 27 млн ​​грн "Энергоатома".

О Крыме. Немецкий концерн Siemens может потерять от 100 до 200 млн евро выручки в России из-за скандала с поставками турбин во временно оккупированный Крым.

О санкциях против РФ. Закон "Противодействие противникам Америки через санкции", подписанный президентом США Дональдом Трампом в среду, предусматривает выделение средств на поддержку энергетической безопасности Украины.

О Розенблате. Народный депутат Борислав Розенблат собрал данные обо всех компаниях, получивших лицензии на производство янтаря в Житомирской области.

А его сестра Елена Розенблат, которая является депутатом Новоград-Волынского райсовета, задекларировала 6,9 млн гривен займа у жены депутата Жанны и часть жилого дома в Житомирской области, которую ей подарил депутат.

О Супрун. И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун получила украинское гражданство в соответствии с действующим законодательством Украины.

Темы: Виталий КличкоРозенблатсанкции
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