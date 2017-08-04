Туска допросили по делу о Смоленской катастрофе

Польские следователи допросили президента Европейского Совета Дональда Туска по делу о расследовании причин авиакатастрофы под Смоленском в 2010 году.

Об этом сообщает DW со ссылкой на информагентство AFP.

Допрос был проведен в четверг, 3 августа. Туск, который с 2007 по 2014 годы возглавлял польское правительство, заявил еще до допроса, где он фигурировал как свидетель, что не имеет "никаких сомнений" в том, каковы истинные причины его вызова в прокуратуру. Туск, так же как и польская оппозиция, видят в этом политический маневр лидера национал-консервативной правящей партии "Право и справедливость" (ПиС) Ярослава Качинского.

Качинский, в свою очередь, чей родной брат Лех погиб весной 2010 года в результате падения президентского самолета под Смоленском, заявлял недавно, что у Туска есть все основания "бояться". Несколько недель назад Ярослав Качинский также заявил оппозиции, что она "убила" его брата.

Туску, который во время Смоленской катастрофы занимал пост премьер-министра, вменяют нарушение предписаний для вскрытия тел погибших в результате катастрофы. Тогда в результате падения самолета президента, кроме Качинского, погибли еще 95 пассажиров и членов экипажа.