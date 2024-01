В Дубае горит один из самих высоких небоскребов в мире

В Дубае (ОАЭ) горит небоскреб Marina Torch, который является пятым самым высоким жилым зданием в мире.

Об этом сообщает Daily Mail.

На месте работают пожарные отряды, проводится эвакуация. О пострадавших информации нет.

Небоскреб насчитывает 79 этажей. В 2015 году в нем уже вспыхивал сильный пожар.

It is one of the tallest residential buildings in the world and stands at 1,105 ft tall https://t.co/k2X3xIvHDp pic.twitter.com/AzFRElMkWD