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Адвокат: "Суд" по делу Семены отклонил все ходатайства защиты

Пятница, 4 августа 2017, 02:20

На заседании по делу крымского журналиста Николая Семены 3 августа в подконтрольном Кремлю Железнодорожном суде Симферополя отклонили все ходатайства защиты.

Об этом сообщил адвокат Семены Александр Попков, передает "Крым.Реалии".

 "Мы хотели запросить у органов ФСБ методические рекомендации, на которые ссылалась эксперт-лингвист ФСБ. По ее словам, в рекомендациях были грамматические ошибки. Мы усомнились, что там могут быть ошибки. Нам суд отказал", – отметил Попков.

Адвокат добавил, что также было отклонено ходатайство об исключении недопустимых доказательств.

"Сотрудники ФСБ научились управлять пространством и временем. Они выполняли поручение следователя, направленное 15 сентября, а по документам выполнили днем ранее 14 сентября. При этом документы получили из будущего – 18 числа. Мы просили исключить их, потому что это нарушает УПК и множество законов, но суд нам отказал. И прокурор не смог пояснить, как документы получились и из прошлого, и из будущего", – рассказал Попков.

По словам адвоката, также суд отказал в ходатайстве о запросе правовой помощи с материковой части Украины, для того, чтобы допросить руководителя Крым.Реалии Владимира Притулу и специалиста-политолога Михаила Савву, которые находятся на материке. Как рассказал Попков, суд не посчитал эти показания важными.

Следующее заседание назначено на 14:00 31 августа.

Как известно, весной 2016 года в Крыму прошли массовые обыски, в том числе, у независимых журналистов, которых подозревали в сотрудничестве с Крым.Реалии.

В отношении Николая Семены возбудили уголовное дело по подозрению в призывах к нарушению территориальной целостности России. Следствие этой страны запретило ему покидать полуостров.

Уголовное дело, составленное следователями, состоит из 6 томов.

На допросе ФСБ Семена заявил, что в своих материалах реализовывал право на "свободное выражение мнения".

Темы: Крымправа человека
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