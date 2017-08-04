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СБУ задержала двух информаторов боевиков "ДНР"

Пятница, 4 августа 2017, 02:53

Сотрудники Службы безопасности в районе АТО пресекли деятельность информаторской сети боевиков "ДНР".

Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

"Правоохранители установили, что двое вынужденных переселенцев с временно оккупированных террористами территорий "работали" на знакомого боевика террористической организации "ДНР". Мужчина и женщина передавали боевикам информацию для подготовки диверсий против сил антитеррористической операции на территории Бахмутского и Славянского районов Донецкой области", - говорится в сообщении.

Злоумышленники, в частности информировали террористов о перемещении и местах дислокации военной техники и личного состава ВСУ.

Задержанным объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (Создание террористической группы или террористической организации) УК Украины.

Темы: СБУДНР
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