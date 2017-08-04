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СМИ: Спецпрокурор США по делу о вмешательстве РФ созвал жюри для расследования

Пятница, 4 августа 2017, 03:25

Специальный прокурор США по делу о вмешательстве России в американские выборы Роберт Мюллер созвал большое жюри для расследования.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника.

По словам источников, Мюллер созвал в Вашингтоне большое жюри для помощи в расследовании дела о вмешательстве РФ в выборы в 2016 году. Также жюри будет расследовать встречу сына президента США Дональда Трампа с российским адвокатом Натальей Весельницкой.

Один из источников сообщил, что Мюллер хочет узнать, предлагал ли кто-нибудь в ходе этой встречи россиянам опубликовать материалы, компрометирующие Хиллари Клинтон.

Другой источник сказал, что сам президент США не находится под следствием.

Представитель Мюллера отказался прокомментировать данную информацию.

Темы: СШАРосcия
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