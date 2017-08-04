На Донбассе полиция изъяла большой арсенал боеприпасов

В городе Северск Бахмутского района полиция изъяла большой арсенал боеприпасов.

Об этом сообщает полиция Донецкой области.

"Более 4 тысяч патронов, аммонит, сигнальные и имитационные патроны, гранаты РГ-42, детонаторы и электровоспламенители обнаружила в доме жительница Северска после смерти владельца домовладения. Женщина немедленно сообщила об опасной находке в полицию", - говорится в сообщении.

Отмечается, что женщина нашла боеприпасы, когда разбирала вещи предыдущего владельца.

Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по предварительной квалификацией ч.1 ст.263 "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами" УК Украины.