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На Донбассе полиция изъяла большой арсенал боеприпасов

Пятница, 4 августа 2017, 05:30

В городе Северск Бахмутского района полиция изъяла большой арсенал боеприпасов.

Об этом сообщает полиция Донецкой области.

"Более 4 тысяч патронов, аммонит, сигнальные и имитационные патроны, гранаты РГ-42, детонаторы и электровоспламенители обнаружила в доме жительница Северска после смерти владельца домовладения. Женщина немедленно сообщила об опасной находке в полицию", - говорится в сообщении.

Отмечается, что женщина нашла боеприпасы, когда разбирала вещи предыдущего владельца.

Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по предварительной квалификацией ч.1 ст.263 "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами" УК Украины.

Темы: полиция
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