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Госдеп: США не будут закрывать глаза на преступления РФ в Украине

Пятница, 4 августа 2017, 06:00

США стремятся улучшить отношения с РФ, но не будут закрывать глаза на преступные действия России в Украине.

Об этом во время брифинга в Вашингтоне заявила пресс-секретарь Государственного департамента США Хизер Науерт, передает "Укринформ".

"То, что мы хотим найти зоны взаимодействия и улучшить отношения с Россией, где это возможно, ведь они еще и ядерная супердержава, не значит, что мы будем закрывать глаза на плохие действия, в которые они вовлечены, такие, как в Украине", - сказала она.

По ее словам, для США очень важно вернуть единство и территориальную целостность Украины.

"Вопрос Украины - очень важный и мы будем продолжать требовать ответственности России. Мы только что назначили Курта Волкера, чтобы он разобрался с частью проблем", - отметила Науерт.

Темы: СШАРосcия
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