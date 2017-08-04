Спецпрокурор США созвал большое жюри для расследования вмешательства России – WSJ

Специальный прокурор США по делу о вмешательстве России в американские выборы Роберт Мюллер созвал большое жюри (коллегия присяжных) для участия в расследовании.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, передает Европейская правда.

Издание отмечает, что это указывает на то, что расследование стало "интенсивнее" и "выходит на новый этап".

Созыв большого жюри, которое начало работу недавно, сигнализирует также о том, что расследование по делу продлится месяцы.

Большие жюри являются "мощными инструментами" расследования, которые позволяют запрашивать документы, оценивать подготовленные обвинения и опрашивать свидетелей под присягой.

Как сообщили эксперты, это решение Мюллера указывает на то, что ему нужно будет получить показания свидетелей и подготовить обвинение.

Бывший директор ФБР Роберт Мюллер занимается расследованием попыток вмешательства России в американские выборы 2016 года и того, имела связи команда нынешнего президента с Кремлем. Сам Дональд Трамп неоднократно называл подобные обвинения охотой на ведьм.