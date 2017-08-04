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В Раде хотят сажать россиян за незаконное пересечение границы Украины

Пятница, 4 августа 2017, 09:25

В Верховной Раде зарегистрирован проект закона, который предлагает установить уголовную ответственность и наказывать заключением на срок до 3 лет за незаконное проникновение на территорию Украины

Авторами законопроекта выступили председатель фракции Партии "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов и представитель президента в Раде Ирина Луценко, передает пресс-служба БПП.

Речь идет о законопроекте "О внесении изменения в Уголовный кодекс Украины относительно ответственности за незаконное пересечение государственной границы" (регистрационный номер 7017).

Луценко и Герасимов предлагают установить уголовную ответственность за незаконное пересечение государственной границы Украины лицом, имеющим гражданство (подданство) государства-агрессора, или другим лицом в интересах государства-агрессора, противоречащие национальным интересам Украины.

Такое деяние будет наказываться лишением свободы на срок до трех лет.

Кроме того, предлагается установить, что за повторное совершение таких действий или совершение их группой лиц предусматриваться ответственность в форме лишения свободы на срок от трех до пяти лет, а совершение таких действий с применением оружия - на срок от пяти до восьми лет.

Сейчас же, как указывают авторы проекта, за незаконное проникновение на территорию Украины представителей государства-агрессора действующее законодательство Украины предусматривает лишь административную ответственность.

Наказание за это определяет штраф в размере от ста до двухсот необлагаемых минимумов доходов или применения админареста на срок до пятнадцати суток. До 2004 года законодательством Украины за незаконное проникновение на территорию Украины было предусмотрена уголовная ответственность. Однако, в 2004 году соответствующую статью (331) Уголовного кодекса Украины отменили.

Как известно, в январе 2015 Верховная Рада признала Россию государством-агрессором.

Украинская правда

Темы: Росcия
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