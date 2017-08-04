Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Организаторами подрыва авто в Одессе оказались кураторы из РФ

Пятница, 4 августа 2017, 10:16

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой и полицией задержали организаторов и исполнителей подрыва автомобиля 24 июля в Одессе.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

По данным спецслужбы, исполнителя теракта правоохранители задержали в тот же день в районе проведения антитеррористической операции. Им оказался переселенец с временно оккупированной территории Донецкой области. Через несколько часов сотрудники СБУ задержали в Одессе его сообщника, который также "скрывался" под видом беженца из ОРДО.

Служба безопасности установила, что задержанные входили в законспирированную группу, организованную кураторами из РФ, для дестабилизации ситуации на юге Украины. Обучение, инструктаж и передача "гонорара" происходили на территории России.

"Правоохранители задокументировали контакты злоумышленников с кураторами, в том числе с помощью кодированных каналов связи", - говорится в сообщении.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса, обоим задержанным сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде ареста.

По информации ведомства, во взорванном легковом автомобиле, по предварительным данным экспертизы, было заложено 600 граммов взрывчатки в тротиловом эквиваленте.

Как сообщалось, утром 24 июля в Одессе взорвался автомобиль ВАЗ 2101 после того, как сработало безоболочковое взрывное устройство. Точное место взрыва - район заднего левого пассажирского места. По информации следствия, владельцем автомобиля является 68-летний житель Днипра.

Украинская правда

Темы: Одессачрезвычайное происшествиеСБУтерроризм
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Все новости...
Одесса
В одесском гипермаркете FOZZY "сгорело все": сумма убытков – сотни миллионов
ПВО отразила ночью три атаки на Одессу: уничтожено 15 дронов и 8 "Калибров"
Последствия ночной атаки на Одессу: загорелся гипермаркет, трое пострадавших
Последние новости
23:35
РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина
23:24
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА, есть сбития
23:17
СБУ изъяла диски с записями камер секретной съемки команды Bihus.Info.
23:07
Экономические новости 17 января: компенсации за уничтоженное жилье ограничили, турецкие банки разрывают отношения с российскими
22:55
В Сумской области из-за падения обломков "Шахеда" есть разрушение
22:43
На Ставке поговорили о ситуации на фронте и действиях Украины в 2024 году
22:19
Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"
22:08
Российские войска убили двух жителей Херсона и снова атакуют город
21:58
Пророссийские хакеры совершили атаку на сайты Швейцарии во время визита Зеленского
21:45
Россия ищет способы быть более эффективной в своих атаках – Гуменюк
Все новости...
Реклама: