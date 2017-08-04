Суд попросят наказать Полякова за то, что не носит браслет

Соломенский райсуд Киева рассмотрит ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры о взыскании залога с нардепа Максима Полякова в доход государства в связи с тем, что он не выполняет решение суда и не носит электронный браслет.

Об этом 4 августа сообщили в САП.

Заседание суда состоится 4 августа в 14:30.

Как известно, 21 июня генпрокурор внес в Верховную Раду представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест двух народных депутатов - Максима Полякова и Борислава Розенблата.

11 июля Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности Максима Полякова, однако отказала в предоставлении согласия на задержание и арест.

Соломенский районный суд Киева избрал для Полякова залог в размере 304 тыс. гривен и обязал носить электронный браслет, а также сдать все загранпаспорта.

25 июля Поляков внес предназначенную судом залог, электронный браслет он не надел.

3 августа детективы НАБУ заявили, что многократно и разными способами информировали Полякова о необходимости явиться для исполнения решения суда и надеть электронный браслет, поскольку нардеп его до сих пор не выполнил.

Украинская правда